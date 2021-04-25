برشلونة يواجه فياريال بهدف مطاردة “الأتلتي”

2021/04/25 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يسعى فريق برشلونة لمواصلة مشواره في المنافسة بقوة على لقب “الليغا” هذا الموسم، عندما يزور ملعب “لاسيراميكا” لمواجهة مضيفه فياريال، في اللقاء المقرر إقامته اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

يخوض الفريق “الكاتالوني” مواجهة اليوم محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب قبل انطلاق منافسات الجولة، برصيد 68 نقطة خلف فريقي أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

ويتفوق برشلونة بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية الرابع، ويتبقى للبارسا مباراة مؤجلة مع غرناطة، فيما يأتي فياريال في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

وجمع برشلونة نقاطه الـ68 تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، من إجمالي 31 مباراة خاضها في “الليغا”، حقق 21 انتصاراً، بالإضافة إلى 5 تعادلات، فيما خسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 74 هدفاً، واهتزت الشباك بـ28 هدفاً.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز الثاني توالياً في “الليغا”، بعدما اكتسح ضيفه فريق خيتافي في الجولة الماضية 5-2، على ملعب “كامب نو”، في ختام منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ويبحث الفريق الكاتالوني عن حصد الثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على آماله في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، مع تبقى 6 جولات فقط على نهاية المسابقة، والجمع بين الثنائية المحلية من جديد، بعدما توج برشلونة مؤخراً بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة 31 فى تاريخه، على حساب فريق أتلتيك بلباو.

ويتسلح برشلونة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي عزز صدارته مؤخراً لقائمة هدافي “الليغا” برصيد 25 هدفاً.

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