الخلية تعلن تفاصيل ثلاث عمليات أمنية نفذت في نينوى

2021/04/25 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الاحد، حصيلة ثلاث عمليات نفذت في محافظة نينوى، فيما أشارت إلى العثور خلالها على عبوات وصواريخ متنوعة.

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "قوة من قيادة عمليات نينوى تمكنت من العثور على 4 رمانات قاذفة RBG7 و3 قنابر هاون عيار 120 ملم و 3 صواريخ كاتيوشا و 10 حشوات كاتيوشا من مخلفات داعش في قرية زكيطة، حيث تمت معالجتها" .

وبينت، أن "قوة من قيادة عمليات غرب نينوى خرجت بواجب تفتيش المناطق ضمن قاطع مسؤوليتها، حيث عثرت على عبوتين ناسفتين محلية الصنع من مخلفات داعش الارهابي تم تفجيرها موقعياً".في السياق، أشارت الخلية إلى "تنفيذ قوة من قيادة عمليات غرب نينوى واجباً في قرية العبرة، تمكنت خلاله من العثور على 3 عبوات ناسفة وصاروخ طائرة و 32 قنبرة هاون عيار 120 ملم وتم تفجيرها موقعياً".

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