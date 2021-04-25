القبض على متهم هارب لقيامه بتجارة المخدرات في واسط

2021/04/25 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على متهم هارب لقيامه بتجارة المواد المخدرة في محافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في شرطة واسط، تمكنت من إلقاء القبض على متهم هارب صادر بحقه أمر قبض وفق المادة 28/ من قانون المخدرات".

وأشارت إلى أن "مفارز القسم ضبطت بحوزة المتهم ميزان الكتروني، وأنبوب معدني يستخدم لتعاطي المواد المخدرة".

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