إندونيسيا تؤكد وفاة طاقم الغواصة الغارقة بالكامل

2021/04/25 | 15:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الجيش الإندونيسي عن العثور على حطام الغواصة التابعة له التي غرقت قبالة سواحل بالي الأربعاء الماضي، مؤكدا وفاة طاقمها المؤلف من 53 بحارا بالكامل.إندونيسيا تعلن العثور على حطام الغواصة الغارقة وتؤكد وفاة طاقمها بالكاملالرئيس الإندونيسي يعلن رسميا غرق الغواصة المفقودة ويتوجه بالتعازي لأسر الضحايا وصرح قائد الجيش الوطني الإندونيسي، هادي تجاورانت، […]

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