2021/04/25 | 15:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاً مع لجنة الصحة والبيئة؛ لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.وكشف مجلس النواب، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن صدور قرارا بتكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب العراقي يكلف لجنة الصحة بتقصي الحقائق في حادث مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب العراقي يكلف لجنة الصحة بتقصي الحقائق في حادث مستشفى ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).