العراق.. إحالة وزير الصحة ومسؤولين للتحقيق بعد حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 15:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء؛ خصصت لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب.وقرر مجلس الوزراء، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إجراء تحقيق برئاسة وزير …

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