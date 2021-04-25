حريق المستشفى.. رئيس الحكومة العراقية يحيل وزير الصحة ومحافظ بغداد للتحقيق 

2021/04/25 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق، بعد الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب ليل السبت الأحد، وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 82 شخصا وإصابة 110 آخرين.

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