وزارة الدفاع التركية تصدر بيانا حول اجتياحها الاراضي العراقية

2021/04/25 | 15:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، شمالي العراق، تسيران وفق الخطة المرسومة وأنه تم تدمير مواقع لمنظمة "بي كا كا".

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 نيسان 21)،ؤ ان "استمرار العمليات وفق المخطط لها، و قواتنا دخلت إلى أوكار ومخابئ الإرهابيين والقوات الجوية دمرت أهدافا في إطار عمليتي المخلب التي استمرت طوال الليل دون انقطاع".

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، عند الساعة 17:40 في 23 أبريل/نيسان الجاري بشكل متزامن ضد عناصر "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان".

N.A

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