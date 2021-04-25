الشيخ جمال الضاري: منظومة الفساد تهديد حقيقي مباشر لمستقبل البلاد والعباد

2021/04/25 | 15:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري الى اجراء تغيير حقيقي في بنية الدولة ومؤسساتها.

وقال الشيخ جمال الضاري في تغريدة على تويتر إن شهداء مستشفى ابن الخطيب كانوا ينتظرون انقاذ حياتهم من المرض وليس انهائها بنيران الإهمال وأن منظومة الفساد هي تهديد حقيقي مباشر لمستقبل البلاد والعباد مشيرا الى أن ما حدث يستوجب اجراء تغيير حقيقي في بنية الدولة ومؤسساتها لتجنيب الوطن حريق كبير يلتهم العراق دولة وشعبا.

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