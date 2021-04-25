مجلس الوزراء يقرر منح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقرر مجلس الوزراء، اليوم الاحد ، منح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب خلال جلسته الاستثنائية الخاصة ببحث ملف حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.وقرر المجلس كذلك ، تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته الى مجلس النواب

وقرر مجلس الوزراء ،اليوم الأحد ،خلال جلسته الاستثنائية أيضاً سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة واحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد .

وقرر المجلس إجراء تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، وزير العدل،رئيس هيئة النزاهة،رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ،وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب لتحديد المقصرين ومحاسبتهم على ان ينجز في 5 أيام ويقدم فيه تقرير لمجلس الوزراء.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق ، حصيلة ضحايا الحادثة بـ 82 شهيداً و 110 مصابين.

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