استمرار التوغل التركي داخل اقليم كوردستان

2021/04/25 | 15:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات تركية يوم الاحد، وبشكل مكثف مناطق جبل كارا بمحافظة دهوك، في وقت الاشتباكات بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني مستمرة.

وافاد مراسلنا في آميدي، ان الطائرات التركية قصفت اليوم بشكل مكثف مناطق جبل كارة، كما قصفت قرية " سكيري" التابعة لقضاء آميدي، مؤكدا ان الاشتباكات مازالت مستمرة بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي الذي نفذ، السبت، عملية انزال جوي بمناطق برواري بالا.

واضاف: ان الجيش التركي احراز موطيء قدم في جبل استراتيجي، فيما الاشتباكات مازالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي.

PUKmedia آميدي

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