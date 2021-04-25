مقترح لاستئناف الدوام المدرسي في اقليم كوردستان

2021/04/25 | 15:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف دلشاد عمر المدير العام لتربية السليمانية، عن مقترح جديد لاستئناف الدوام المدرسي، لافتا الى ان اللجنة العليا لمكافحة فايروس كورونا ستقرر ذلك.

ونقلت فضائية كوردسات نيوز عن دلشاد عمر قوله: ان تربية السليمانية طلبت من وزارة التربية في اقليم كوردستان استئناف الدوام المدرسي للصفوف غير المنتهية، بشكل اختياري للطلاب والطالبات، كما جرى في النصف الاول من العام الدراسي الجاري.

واضاف: ان المقترح تم رفعه الى الوزارة وستحسم اللجنة العليا لمكافحة تفشي كورونا، خلال اجتماعها هذا الاسبوع ذلك، مؤكدا ان الطلاب واولياء الامور سيخيرون بين الدراسة داخل المدارس او الدراسة الالكترونية.

PUKmedia ترجمة

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