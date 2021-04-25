علينا الارتقاء لمستوى المسؤولية.. الفتح: الأوضاع لم تعد تسمح بالمزيد من الارتخاء والتنظير السياسي

2021/04/25 | 16:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علق تحالف الفتح برئاسة، هادي العامري، اليوم الاحد، على الاحداث التي جرت خلال اليومين السابقين في ناحية الوحدة وما اعقبها من حريق في مستشفى ابن الخطيب، مؤكد ان الاوضاع في البلاد لم تعد تسمح بالمزيد من الارتخاء والتنظير السياسي.وذكر التحالف في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “ماجرى خلال اليومين الماضيين […]

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