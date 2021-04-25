2021/04/25 | 16:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تمنح ضحايا حادثة "ابن الخطيب" 10 ملايين وتعد مشروعاً لاعتبارهم "شهداء" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/25 | 16:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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