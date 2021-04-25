الحكومة تقرر منح عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا فاجعة ابن الخطيب

2021/04/25 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توجيه أمانة مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى أبن الخطيب شهداء ومنح عشرة ملايين لذوي الضحايا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس الوزراء، قرر تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب(شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب ومنح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء، قرر خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها بشأن حادث حريق مستشفى أبن الخطيب، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد جابر العطا ومدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي وإحالتهم إلى التحقيق بشأن ملابسات حادث الحريق".

وأضاف، أن "اللجنة التي ستحقق بشأن ملابسات الحريق، ستكون برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب، للتحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم".

وتابع البيان، أن "التحقيق أعلاه، ينجز خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة".

وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الأحد (25 نيسان 2021)، جلسة استثنائية لمجلس الوزارء بخصوص فاجعة ابن الخطيب.

وقال المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي ترأس جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء، خصصت لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب".

وفي وقت سابق من اليوم، ترأس رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتماع لجنة الصحة البرلمانية لمناقشة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، المخصص لمرضى كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية خبراً عاجلاً، أن "الحلبوسي ترأس اجتماعاً للجنة الصحة النيابية في مجلس النواب، لمناقشة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب".

وفي بيان أصدرته رئاسة مجلس النواب يوم أمس، أكدت فيه أنها "تابعت رئاسة مجلس النواب الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب، والذي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى".

وأضافت: "إذ تعبِّر رئاسة المجلس عن بالغ ألمها للخسائر البشرية البالغة من ضحايا ومصابين، فإنها تدعو لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى اجتماع عاجل لممارسة الدور الرقابي مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة وتقديمهم إلى العدالة، وكذلك متابعة إسعاف المصابين بسبب الحريق وعلاجهم داخل وخارج العراق وتعويض ذوي الضحايا".

وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب، داخل الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، لتحاصر النيران المصابين الراقدين في الردهة.

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