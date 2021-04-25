بدء الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية والناتو من أفغانستان

2021/04/25 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد قائد القوات الأمريكية والناتو في أفغانستان، الجنرال سكوت ميللر، الأحد (25 نيسان 2021)، بأن بلاده والحلف باشرا في سحب القوات من بعض القواعد العسكرية.

وقال ميللر، خلال مؤتمر صحفي بكابل: "بدأت قواتنا بالانسحاب من بعض القواعد في أفغانستان".

وتابع أن "الجيش الأمريكي سيسلم جميع قواعده للقوات الأفغانية".

في وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستبدأ مع حلول الأول من مايو بسحب القوات من أفغانستان، وبحلول 11 سبتمبر ستنجز العملية.

وذكرت الإدارة، أن هذا الانسحاب سيتم بالتنسيق الكامل مع الحلفاء والشركاء.

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