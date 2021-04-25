تحولات نمط الإنتاج بالدول التابعة - سوس بالمغرب نموذجا - امال الحسين

2021/04/25 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين عرفت التكوينات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البشرية عبر تاريخها الطويل تطورا متواترا نتيجة ما عرفته القوى المنتجة من تطور انعكس على علاقات الإنتاج وبالتالي على حياة الشعوب، مما يؤثر على ثقافاتها ولغاتها عبر تفاعل الأنشطة العملية والمعرفية التي تم عبرها تحديد هويات الشعوب في ظل صراع دائم بين الطبقات المسيطرة والطبقات التي تتعرض للاستغلال، ويعتبر حوض البحر الأبيض المتوسط مركز الحضارات القديمة ......





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