هل إسبانيا في ورطة ؟ - سعيد الوجاني

2021/04/25 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني L’Espagne est – elle en difficulté ?بتنسيق بين النظام الجزائري ، وبين رئيس الوزراء الاسباني السيد Pedro Sanchez ، وفي سرية تامة سرعان ما افتضحت ، تم نقل زعيم جبهة البوليساريو على وجه السرعة الى اسبانيا ، للتعافي من مرض المّ به ، واستعصى علاجه في الجزائر رغم عائدات البترول والغاز ..



لكن الى الآن يظل سبب مرض السيد إبراهيم غالي مجهولا ، وحسب قصاصات الاخبار المختلفة ، فان غالي مصاب بفيروس كورونا ......





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