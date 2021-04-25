أسباب وأعراض سرطان البلعوم - مصعب قاسم عزاوي

2021/04/25 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.علامات وأعراض سرطان البلعوم غالباً ما يصعب التعرف على سرطان البلعوم لأن أعراضه تتشابه مع غيرها من الأمراض الأقل خطورة، و للأسف فإن الكثير من المصابين بسرطان البلعوم لا يكون لديهم أي أعراض نوعية حتى يصل السرطان إلى مرحلة متقدمة.



أعراض سرطان البلعو ......





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