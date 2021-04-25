بدء اجتماع الحلبوسي بالكاظمي لبث تداعيات حادث مستشفى الخطيب

2021/04/25 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأ، قبل قليل، اجتماع بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث تداعيات حادث مستشفى ابنالخطيب.

وذكر بيان عن مكتب رئيس البرلمان ان “الاجتماع بين رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بدأ لمناقشة الحادث المفجع في مستشفىابن الخطيب“.

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