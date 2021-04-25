الصحة تسجل 6034 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/04/25 | 16:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجل العراق، اليوم الأحد، تراجعا بإصابات كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وذكرت وزارة الصحة والبيئة، في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا، أنها “سجلت 40 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق، و6034 إصابة جديدة بالفيروس”.وأضافت الوزارة، أن “7335 حالة اصابة تماثلت للشفاء التام من كورونا”.ولفتت الى أن “6223 شخصاً تلقوا لقاح كورونا […]

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