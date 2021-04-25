موقف وبائي جديد للعراق.. حالات الشفاء “تكتسح” الاصابات بقوة

2021/04/25 | 16:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت اعداد حالات الشفاء بشكل كبير بحسب الموقف الوبائي المعلن لهذا اليوم الاحد لتفوق عدد الاصابات باكثر من الف حالة.

واظهر الموقف الوبائي لهذا اليوم تسجيل 6034 حالة اصابة جديدة مقابل 7335 حالة شفاء، مقابل 40 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

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