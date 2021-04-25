سوريا.. وباء كورونا يشتد ومليون إصابة في مناطق النظام

2021/04/25 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر طبية موثوقة، إن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد تزايدا مطردا في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

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