الحشد ينفذ عمليات مسح وتفتيش بعددٍ من مناطق سامراء

2021/04/25 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، عمليات مسح شملت عدداً كبيراً من المناطق في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكر إعلام القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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