رئاسة البرلمان تجتمع مع الجنة المالية بخصوص الموازنة

2021/04/25 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

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عقدت اللجنة المالية النيابية، الأحد، اجتماعا موسعا مع عدد من المحافظين للمصادقة على موازنات المحافظات.

وقال مصدر لـNRT عربية، (25 نيسان 2021)، إن "اللجنة المالية عقدت اجتماعها بحضور عدد من المحافظين، للمصادقة على موازنات المحافظات، وكذلك لاستكمال الاجتماع السابق المتعلق بمناقشة تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2021".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة المالية، عن انجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المصادق من قبل رئاسة الجمهورية.

ودعت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، "وحدات انفاق الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة للحضور الى وزارة المالية / دائرة الموازنة يوم غد الاثنين لغرض تسلم تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2021 و تعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتيا".

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