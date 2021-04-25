مجلس الوزراء يقرر منح مبلغ مالي لعوائل ضحايا مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

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اصدر مجلس الوزراء الاحد، جملة من القرارات من بينها منح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 نيسان 2021)، ان " الكاظمي قرر خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب مايلي:

١- اجراء تحقيق برئاسة السيد وزير الداخلية، وعضوية كل من السادة :

أ- وزير التخطيط

ب- وزير العدل

ج- رئيس هيئة النزاهة.

د- رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

ه-ممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب

٢- التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.

٣- تسحب يد السيد وزير الصحة وإحالته الى التحقيق.

٤- تسحب يد السيد محافظ بغداد وإحالته الى التحقيق.

٥- تسحب يد السيد مدير عام دائرة صحة الرصافة وإحالته الى التحقيق.

٦- ينجز التحقيق أعلاه خلال خمسة أيام ، ويقدم التقرير امام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

٧- تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب(شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب.

٨- منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة".

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