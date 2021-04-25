تركيا تعزي العراق بحادث الحريق في مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 16:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقدمت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد ، تعازيها إلى العراق بحادثة الحريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ استشهاد ما لا يقل عن 80 مريضا وأقاربهم إثر الانفجار وما تلاه من اندلاع الحريق في مستشفى ابن الخطيب في بغداد عاصمة العراق".وأضافت، "نتقدم بتعازينا للشعب العراقي الشقيق والحكومة العراقية الشقيقة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".وقرر رئيس مجلس الوزراء ،اليوم الأحد، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة واحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد .كما قرر إجراء تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، وزير العدل،رئيس هيئة النزاهة، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب وتحديد المقصرين ومحاسبتهم على أن ينجز في 5 أيام ويقدم فيه تقرير لمجلس الوزراء.وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، حصيلة ضحايا الحادثة بـ 82 شهيداً و110 مصابين.

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