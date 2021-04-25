2021/04/25 | 16:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الاعلى يوم الأحد، عن توقيف مدير وعدد من منتسبي مستشفى ابن الخطيب اثر نشوب حريق امس السبت في المستشفى.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، اللواء خالد المحنه، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، إن حريق مستشفى أبن الخطيب أسفر عن 82 شهيدا وأكثر من 100 جريح.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الاجراءات القانونية بشان حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء امس" .

واضاف، ان المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى الى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة".

ولفت إلى، أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة اجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة.

PUKmedia اعلام مجلس القضاء الاعلى

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء: توقيف المدير وعدد من منتسبي مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء: توقيف المدير وعدد من منتسبي مستشفى ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).