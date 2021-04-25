الموقف الوبائي.. حالات الشفاء تتجاوز الاصابات

2021/04/25 | 16:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الأحد، عن تسجيل 6034 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 6034 اصابة جديدة في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت، ان عدد حالات الشفاء المسجلة بلغت 7335، لافتة الى ان حالات الوفيات المسجلة كانت 40 حالة وفاة جديدة.

ولفتت وزارة الصحة الى ان 304461 مواطنا تلقوا لقاح كورونا الى الآن.

ادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي واللقاحي صادر عن وزارة الصحة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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