الجامعة العربية تعزي العراق بفاجعة ابن الخطيب

2021/04/25 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قدمت الجامعة العربية، اليوم الاحد، تعازيها الى العراق، بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب، التي راح ضحيتها 82 شخصا.وذكرت الجامعة العربية، في بيان اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، أن “أحمد […]

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