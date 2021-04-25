الفتح يحذر من تظاهرات شعبية عارمة ويدعو البرلمان لجلسة مغلقة

2021/04/25 | 16:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حذر تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، من موجة احتجاجات شعبية عارمة تضع البلاد على "صفيح ساخن" بسبب تردي الواقعين الخدمي والصحي، داعياً مجلس النواب إلى عقد جلسة مغلقة بعيداً عن الإعلام والمزايدات السياسية لإيجاد الحلول.

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