البرلمان يعقد اجتماعاً مع الكاظمي ولجنة التحقيق الحكومية حول حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر حكومي:

الان اجتماع رئاسة مجلس النواب ولجنة الصحة البرلمانية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولجنة التحقيق الحكومية بشأن حادثة حرق مستشفى ابن الخطيب

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