قرار صادر من القضاء بخصوص مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من الموظفين

2021/04/25 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قررت محكمة تحقيق الرصافة ببغداد، اليوم الاحد، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من منتسبي المستشفى، وذلك على خلفية الحريق الذي اودى بحياة العشرات من المواطنين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الاجراءات القانونية بشان حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء امس" .

واضاف البيان، ان "المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى الى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة".

ولفت إلى أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة اجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".

وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب، داخل الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، لتحاصر النيران المصابين الراقدين في الردهة.

وعلى خلفية الحادث، قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد جابر العطا ومدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي وإحالتهم للتحقيق.

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