2021/04/25 | 16:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب هي نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الادارة.

وشدد الرئيس صالح في تغريدة على تويتر على ان اظهار الألم والمواساة مع ابنائنا ذوي الشهداء والمصابين لا يكفي من دون محاسبة عسيرة للمقصّرين، ومن دون اجراء مراجعة شاملة وجادة لأداء المؤسسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح: فاجعة مستشفى ابن الخطيب نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح: فاجعة مستشفى ابن الخطيب نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).