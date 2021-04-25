بإشراف أبو رغيف.. الخطة الأمنية في ديالى تسير وفق المخطط لها

2021/04/25 | 16:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن الخطة الأمنية في محافظة ديالى التي يشرف عليها الفريق أحمد أبو رغيف تسير وفق المخطط لها.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخطة الامنية التي تم وضعها بعد الاحداث الاخيرة في محافظة ديالى ويشرف عليها الفريق أحمد أبو رغيف تسير وفق ما خطط لها".وارسل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، امس السبت، وفداً حكومياً أمنياً رفيعاّ إلى محافظة ديالى.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني اول امس الجمعة، عن قيام عصابات داعش بتفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى، ادت الى استشهاد وإصابة مدنيين ومنتسبين.

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