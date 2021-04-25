2021/04/25 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاحد، بياناً بشان سير عمليتي مخلب البرق والصاعقة ضد حزب العمال الكردستاني، تضمن الاشارة الى التقدم جوياً وبرياً شمالي العراق، بمبرر تدمير أوكار الحزب.وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجتياح جوي وبري..



بيان تركي حول عمليتي المخلب شمالي العراق المركز الخبري الوطني.

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