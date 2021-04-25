القضاء العراقي يتخذ اولى قراراته بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 16:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مجلس القضاء الاعلى، الاحد، اتخاذ الاجراءات القانونية بشان حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال المجلس في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (25 نيسان 2021)، ان ""محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الاجراءات القانونية بشان حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء امس".

واضاف ان "المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى الى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة".

ولفت إلى أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة اجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".

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