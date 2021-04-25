بافل طالباني: اشارك شعب العراق حزنهم بحادث ابن الخطيب

2021/04/25 | 16:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، بيانا حول حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال بافل طالباني في بيان، هذا نصه:

بحزن واسى عميقين، تلقينا خبر حادث الحريق فى مستشفى ابن الخطيب فى بغداد.

اشارك شعب العراق و عوائل الضحايا حزنهم و اتقدم بأحر التعازي لهم، آملين الشفاء العاجل للمصابين.

رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني مستعدة لاي مساندة ومساعدة، نعلن ان جميع القدرات الصحية فى اقليم كوردستان ستكون فى خدمة المصابين، ونبدي استعدادنا لاي تعاون آخر.

نتمنى حياة آمنة للجميع و لترقد ارواح الضحايا بسلام.

PUKmedia

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