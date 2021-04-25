قوباد طالباني يشيد بمشروع كلري خاك

2021/04/25 | 16:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان ترافقه السيدة شاناز ابراهيم احمد عضوة الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، " كلري خاك" بمدينة السليمانية.

خلال الزيارة اشاد طالباني بمشروع " كلري خاك"، الذي يشمل جمع نماذج من ثرى مدن كوردستان، ويضم المشروع " 300 نموذجا"، مشيدا بدور السيدة شاناز ابراهيم احمد في نجاح المشروع الذي يحمل رسالة مفادها " لن ابدل ذرة من تراب الوطن بقصر القيصر".

واضاف طالباني: ان المشروع يمنح مشاعر وطنية ونضالية لشعب كوردستان، معربا عن سروره بتحقيق احد امنيات المفكر والسياسي والمناضل ابراهيم احمد، الذي كان قائدا طليعيا، افنى عمره خدمة للكورد وكوردستان.

من جانبها، قالت السيدة شاناز ابراهيم احمد، ان " كلري خاك" يضم نماذج من تراب مدن وبلدات كوردستان، مشيرة الى انها الثرى التي يطمع بها اعداء الكورد وكوردستان.

PUKmedia ترجمة

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