2021/04/25 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بعث سلطان عمان، هيثم بن طارق، اليوم الاحد، برقية تعزية الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بحادثة حريق مستشفى الخطيب.وذكرت وكالة الانباء العمانية، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، ان “السلطان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعزية من سلطان عمان بحادثة ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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