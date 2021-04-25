وزارة الدفاع التركية تنشر فيديو لعملياتها شمالي العراق

2021/04/25 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزارة الدفاع التركية، الاحد، مواصلة عمليات "مخلبي البرق" لتعقب ما اسمتهم بـ "الارهابيين في شمال العراق.

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وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه "ناس" (25 نيسان 2021): "تتواصل عمليات مخلبي البرق المنفذة في شمال العراق كما هو مخطط لها".

واضافت ان "قوات الكوماندوز الأبطال دخلت إلى عرين الإرهابيين خلال العمليات التي استمرت دون انقطاع طوال الليل، دمر سلاحنا الجوي الأهداف الإرهابية".

تتواصل عمليات مخلبي البرق المنفذة في شمال العراق كما هو مخطط لها.



بينما دخلت قوات الكوماندوز الأبطال إلى عرين الإرهابيين خلال العمليات التي استمرت دون انقطاع طوال الليل ، دمر سلاحنا الجوي الأهداف الإرهابية.#MSB #TSK pic.twitter.com/6R5MD23I06

— الدفاع التركية 🇹🇷 (@tcsavunmaa) April 25, 2021

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