القضاء يقرر توقيف مدير مستشفى أبن الخطيب لحين إكمال التحقيقات

2021/04/25 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، عن توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب وعدد من منتسبي المستشفى، إلى حين إكمال تحقيقات فاجعة الحريق التي وقعت أمس.

وقال القضاء في بيان صحفي، إن “محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء أمس”.

واضاف البيان، ان “المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى الى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة”، مشيرة إلى أن “”القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادث”.

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