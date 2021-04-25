الصدر للكاظمي: ان كان وزير الصحة مقصراً فعليك بإقالته

2021/04/25 | 17:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى اقالة وزير الصحة حسن التميمي، ان كان مقصراً في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.وقال الصدر، في […]

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