في معرض الرد على توما حميد - وصفي أحمد

2021/04/25 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#وصفي_أحمد في البداية , لابد لي من القول أن النقد البناء حق وواجب لكل انسان , وأرى من واجبي أن أقول أن غياب الديمقراطية داخل الأحزاب الشيوعية كانت من أهم الأسباب التي ساهمت في تراجع الأحزاب الشيوعية عموماً , وفي منطقتنا خصوصاً , دون أن أغفل الظروف الموضوعية التي أحاطت بهذه الأحزاب منذ نشوئها والتي تمثلت في ارهاب الدولة المنظم من قبل كل الأنظمة التي حكمت دولنا والذي لا يتحمله الانسان إلا من يمتلك ارادة قوية ت ......





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