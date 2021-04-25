شاهنامة الفردوسي ومصادرها الكردية - مؤيد عبد الستار

2021/04/25 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_عبد_الستار الشاهنامة ملحمة تاريخية مشهورة نظمها الشاعر الكبير الفردوسي ،تتألف من 60 ألف بيت شعري.



تروي تاريخ بلاد فارس وملوكها منذ الاساطير الاولى و وقائع المعارك الشهيرة مع الرومان والاغريق حتى سقوط الامبراطورية الساسانية في الفتح الاسلامي .أمضى الفردوسي شطرا طويلا من حياته في نظم الملحمة وأكملها عام 1010 م في عهد السلطان محمود الغزنوي .



ترجمها الى العربية نثرا الفتح بن علي البنداري .قارنها بال ......





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