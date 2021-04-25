جعفر حسن: فنان المحبة بين البشر - بلقيس حميد حسن

2021/04/25 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلقيس_حميد_حسن فجعنا برحيل الفنان جعفر حسن أيما فجيعة، فهو خسارة لاتعوض...انه الفنان الوطني النبيل، صاحب القلب العالمي، الذي لم تغيّره الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا الأحداث.



بقي ثابت القيم الوطنية والانسانية، غرس صوته فينا التحدي منذ الصغر وألهب حماسنا للوطن والتضحيات: وكأنني أسمعه الآن ينشد:لاتسألني عن عنوانيلي كلّ العالم عنوانلاتسألني أبداً أبداًأنا بيتي في كل مكان..الله ياجعفر حسن لصوتك ......





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