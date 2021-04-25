رئيسا مجلسي الوزراء والنواب يصدران قرارات جديدة بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 17:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رئيسا مجلس الوزراء والنواب يترأسان اجتماعا مشتركا لمناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب

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ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، اجتماعا مشتركا ضم عددا من الوزراء والنواب، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي، جرت خلاله مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب، والاجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.

وقدم السيد الكاظمي في مستهل الاجتماع تعازيه ومواساته الى عوائل شهداء الحادث الاليم، وتوعد بمحاسبة جميع المقصرين الذين تسببوا بهذه الفاجعة، وانهم سينالون جزاءهم العادل، مشددا على ان الاهمال يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها ويحاسب عليها القانون.

واكد السيد رئيس مجلس الوزراء على اهمية المصداقية في كل خطوة يخطوها المسؤول، مبينا ان مجلس الوزراء اصدر اليوم خلال جلسته الاستثنائية عدة قرارات، تضمنت سحب يد عدد من المسؤولين واحالتهم الى التحقيق الذي حدد له مهلة خمسة ايام لاكماله.

كما قررت رئاسة مجلس النواب خلال الاجتماع تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد كعضو لمراقبة عمل اللجنة الحكومية المشكلة بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب ومتابعة اجراءات التحقيق.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

٢٥- نيسان- ٢٠٢١

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