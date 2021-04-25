2021/04/25 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، تفاصيل اجتماع الأخير مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لمناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب وذكر المكتب في بيان، تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل اجتماع الكاظمي والحلبوسي بشأن حادثة ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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