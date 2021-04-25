نقابة الأطباء تلوح بالإضراب وتطالب بتأمين متطلبات السلامة بأعلى المستويات

2021/04/25 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوحت نقابة الأطباء العراقيين بإعلان الاضراب على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب في حال عدم توفير متطلبات السلامة الكاملة وبأعلى مستوى.

وطالب المركز العام لنقابة الأطباء الجهات الحكومية كافة بتأمين مستلزمات السلامة العامة حسب متطلبات الدفاع المدني وتأمين الوقاية الشخصية بأعلى المستويات ورفض العمل بظروف مشابهة في المستقبل بمستشفيات غادرها زمن الصلاحية منذ زمن بسبب الإهمال الذي يودي بحياة المواطنين والكوادر الطبية على حد سواء.

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