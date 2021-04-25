كوسرت رسول: ابواب مستشفيات اقليم كوردستان مفتوحة لمصابي ابن الخطيب

2021/04/25 | 17:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس السياسي الاعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، بيانا حول حادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، مؤكدا ان ابواب مستشفيات اقليم كوردستان مفتوحة امام استقبال المصابين.

وقال كوسرت رسول علي في البيان:

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ حادث حريق مسشتشفى ابن الخطيب في بغداد، نوجه التعازي والمواساة لذوي الضحايا، آملا الشفاء العاجل للمصابين، مستعدون لتقديم أية مسلتزمات وتقديم المساعدة وان ابواب مستشفيات اقليم كوردستان مفتوحة لمعالجة المصابين.

PUKmedia ترجمة

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